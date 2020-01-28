عرض "الفارس والأميرة" مدبلجا إلى الإنجليزية في دبي

احتضنت دبي العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة السعودي المصري "الفارس والأميرة"، مدبلجاً إلى الإنجليزية، الإثنين، تمهيداً لعرضه باللغتين العربية والإنجليزية في صالات السينما الخليجية والمصرية والأردنية، الخميس.

بدأ العرض بكلمة للمنتج العباس بن العباس، رحب فيها بالضيوف الذين أتوا خصيصاً لمشاهدة العرض، وأبدى سعادته بتواجد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إلى جانب الصحف والمواقع العربية.





وقال: "هذا يدل على انتظار الجمهور بكل فئاته الفيلم، وتشوقهم لمشاهدته، بعد أن استغرق التحضير له ما يقارب الـ20 عاماً، إلى جانب تواجد أسماء لنجوم كبار شاركوا بالأداء الصوتي في النسخة العربية".

وأشار إلى أن العمل يعد الأول من نوعه في السينما العربية من حيث الفكرة والتنفيذ، وتأخر ظهوره رغبة في الخروج بفيلم يحمل مواصفات فنية عالية.

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وأكد العباسي أن تجربة "الفارس والأميرة" كانت في البداية تبدو مستحيلة، خاصة أن أعمال الرسوم المتحركة لا تأتي إلا من أمريكا، وأن ذلك كان تحدياً كبيراً.





وأعرب عن أمله في أن تكون تجربة "الفارس والأميرة" فاتحة خير لصناعة عربية كبيرة، خاصة أن التراث العربي مليء بالقصص والخيال والأبطال، ولدينا رسائل لا بد من إيصالها منها أننا مسالمون ونحب الآخرين ونتفاعل مع الجميع.

ويشارك بالأداء الصوتي في النسخة العربية عدد كبير من نجوم السينما المصرية، منهم من رحل مثل سعيد صالح، أمينة رزق، ونجوم حاليون مثل محمد هنيدي، ماجد الكدواني، لقاء الخميسي، دنيا سمير غانم، وغيرهم، والفيلم من سيناريو وحوار وإخراج الكاتب المصري الكبير بشير الديك.







