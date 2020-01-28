“دفعة بيروت” أضخم الإنتاجات الخليجية العربية لرمضان 2020

أيام وتنطلق كاميرا المخرج علي العلي في العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير المسلسل العربي الخليجي الضخم لرمضان 2020 (دفعة بيروت) والذي يعدّ أحد أهم وأكبر الإنتاجات المنتظرة لهذا الموسم والذي سيعرض عبر شاشة MBC، وتنتجه شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان بالتعاون مع Joy Production، كتابة الكبيرة هبة مشاري حمادة، ويضمّ أكثر من 60 نجماً من مختلف أنحاء العالم العربي والخليجي، سيجتمعون كلهم في بيروت لتنفيذ هذا المشروع الذي رصدت له ميزانية كبيرة، ليقدم نوعاً مختلفاً وجديداً يحكي حقبة الستينات.

العمل يرصد قصصَ وحكاياتِ شباب وشابات من مختلف الجنسيات، يجتمعون في بيروت، في فترة الستينات، لمتابعة دراستهم، فندخل معهم في تفاصيل مشاكلهم الاجتماعية المتشعبة والمترابطة، في قالب دراميّ مشوّق جداً، ويلعب دور البطولة فيه كل من النجوم: بشار الشطي، نور الغندور، مهند الحمدي، فاطمة الصفي، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، حمد الاشكناني، شيلاء سبت، روان المهدي وغيرهم كثر، كما سينضمّ للعمل نجوم من لبنان بينهم سارة أبي كنعان، أنطوانيت عقيقي، أسعد رشدان وغيرهم، إضافة إلى نجوم من سوريا والمغرب العربي.

وقد بدأ فريق العمل قبل شهرين بتنفيذ ديكورات ضخمة في بيروت خصيصاً لتصوير العمل بما يتناسب مع الحقبة الزمنية التي يناقشها، كما تم الاتفاق مع فريق عالميّ متخصص في الـSpecial Effects والأكشن والإثارة، هذا بدأ فريق Eagle Films بتنفيذ الملابس في مصانع محلية لتتماشى مع الزمن المناسب، وبتنفيذ الموسيقى التصويرية في أوروبا، حيث ستعزفها أوركسترا عالمية.

(دفعة بيروت) سيكون مادة اجتماعية دسمة في رمضان، تقدم بأفضل الإمكانات الإنتاجية لتتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده الدراما العربية في السنوات الأخيرة.