عرض فيلم "الممر" ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان "جمعية الفيلم"

يعرض مساء اليوم فيلم "الممر" بمركز الإبداع بدار الأوبرا، ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان "جمعية الفيلم" بحضور صناعه، وهو الفيلم الذى يشارك فى بطولته كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، ويقام بعد عرضه ندوة يديرها الناقد السينمائي خالد محمود.



الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، وتدور أحداثه حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، على رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى “نور”، متناولا المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.

ويستمر المهرجان حتى الثامن من فبراير المقبل، ويتنافس على الجوائز هذا العام ثمانية أفلام روائية طويلة، وهي “الضيف” للمخرج هادي الباجوري، و”نادي الرجال السري” للمخرج خالد الحلفاوي، و”الممر” للمخرج شريف عرفة، و”الفيل الأزرق 2″ للمخرج مروان حامد، و”الكنز 2″ للمخرج شريف عرفة، و”ولاد رزق 2″ للمخرج طارق العريان، و”خيال مآته” للمخرج خالد مرعي، ويختتم الدورة فيلم “لما بنتولد” للمخرج تامر عزت.

جدير بالذكر أن هذه الدورة مُهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، وتم اختيار الفنانة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف الدورة، على أن يتم تكريم أسماء رواد الفن السينمائي، وهم علي الكسار، وتوفيق الدقن، والسيناريست أبو السعود الإبياري، والمخرج ممدوح شكري، إلى جانب تكريم عدد من السينمائين، وهم المخرج الكبير داوود عبد السيد، والسيناريست وحيد حامد، والموسيقار منير الوسيمي، والفنان لطفي لبيب، والممثلة جيهان فاضل، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد صلاح هاشم.

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