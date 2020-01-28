وزير الثقافة تشهد تسليم النجم يحيى الفخراني جائزة مهرجان أبو ظبي

شهدت مساء أمس الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تسليم هدى إبراهيم كانو مؤسس مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون النجم يحيى الفخراني جائزة مهرجان أبو ظبي تحت رعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات وذلك خلال الحفل الذي أقيم على مسرح الأوبرا الصغير بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام وكوكبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة .

قالت عبد الدايم إن الجائزة تعد حلقة جديدة في سلسلة انتصارات الإبداع المصري الذي يواصل التوهج إقليميا وعالميا ، مشيرة أن النجم يحيى الفخراني نموذجا مشرفا يفخر به الوطن باعتباره قامة فنية بارزة .

من جانبها قالت هدى كانو إن الفخراني اختار الفن المهنة الأصعب مؤمنا أن الثقافة والفنون هما الركائز الأساسية لنهضة الأمم. وأضافت أنه صاحب موهبة استثنائية يرتحل بجمهوره إلى عالم تتلاشي فيه الفوارق واليوم يتم تكريمه لتاريخه الفني الطويل والمضيء.

وعبر الفخراني عن سعادته بالحصول على الجائزة باعتبارها من دولة الإمارات العربية الشقيقة خاصة وأنها تمنح من أجل العطاء الإنساني والتسامح موضحا أن الأعمال الإبداعية خالدة والتكريم يعد دليلا على السير في الطريق الصحيح .

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