12 فيلما في مسابقة "الوثائقية العالمية" بمهرجان Sundance

القاهرة – لايف ستايل
يتنافس 56 فيلما، في 4 فئات مختلفة بمهرجان Sundance، السينمائي المقام في ولاية "يوتا" بأمريكا، وتضم فئة الأفلام الوثائقية العالمية 12 فيلما.
ينافس فيلم Acasa, my home، والذي يحكي عن خروج عائلة "إيناش" التي كانت تعيش في كوخ ببوخاريست، بعد طلب السلطات منها العيش في المدينة، بعد اكتشاف محمية طبيعية كبيرة وبحيرات ونباتات نادرة، ويرصد الفيلم محاولة تأقلم العائلة في الحياة المدنية بعد أن اعتادوا على حياة الطبيعة، والفيلم من إخراج Radu Ciorniciuc، ومدته 86 دقيقة.
وينافس أيضا فيلم Epicentro وهو من إنتاج Independent producer ومن إخراج وكتابة Hubert Sauper.
وينافس فيلم Influences ومدته 105 دقائق، ومن إخراج diana Nielle، وrichard poplak، وينافس أيضا In to the deep، والذي يحكي عن قيام المخترع الدنماركي بيتر مادسين بقتل الصحفي السويدي كييم وول، ومدة الفيلم ساعة ونصف، ومن إخراج emma Sullivan.
وينافس أيضا فيلم ذات مرة في فنزويلا، وتدور أحداثه حول تعرض إحدى القرى في فنزويلا للتدهور والتلوث والإهمال، وهو من إخراج Anabel Rodriguez Rios.
وتضم المنافسة فيلم The painter and the thief، وتدور أحداثه حول سرقة رسومات عالم الطبيعة التشيكي، barbora Kysilkova، من معرض فني في أوسلو، والفيلم من إخراج Benjamin Ree.
وينافس فيلم The reason I jump، للمخرج jerry Rothwell، إضافة لفيلم The truffle Hunters، من إخراج Michael Dweck، وGregory Kershaw.
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