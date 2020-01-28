فيلم سلام يفتتح عروض بانوراما مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يفتتح فيلم سلام للمخرجة زين دريعي، قسم عروض البانوراما ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذي تستمر فعالياته إلى ٣١ يناير.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية؛ كما يتيح الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.

وشهد فيلم سلام عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما شارك مؤخراً في مهرجان السودان للسينما المستقلة ومهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف.

وتدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أماً بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار.

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