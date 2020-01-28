رشا الشامي تبدأ تقديم برنامج "الهمة"

تعرض الإعلامية رشا الشامي اليوم الإثنين، الحلقة الأولى من برنامج "الهمة" الذي ينطلق عبر أحد المواقع الإلكترونية، وتناقش من خلاله أي مشكلة شائكة تشغل الرأي العام.

ويجرى في البرنامج، استعراض المشكلة بسهولة ويسر يناسب مستخدمي السوشيال ميديا.

يذكر أن البرنامج من إخراج السورية رلي الكيال، الفائزة بجائزة يوسف شاهين مؤخرا، ومدير التصوير تامر جوزيف ومن إنتاج موقع الميزان.

وكانت رشا الشامي قد أعربت عن دعمها الطفلة هايدي محمد المستبعدة من برنامج "ذا فويس كيدز"، مشيرة إلى أنها صوت جيد، وقصتها ملهمة في تعلم الغناء.

Advertisements

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك معايير للنجاح، والطفلة ووالدتها بذلن مجهودًا كبيرًا جدًا للوصول لبرنامج "ذا فويس كيدز"، لافتة إلى أنها اتخذت خطوة مهمة في دعم الطفلة، ولكن بشكل عملي.

قد يهمك ايضاً:

مصادر تنفي توديع نانسي عجرم لبرنامج «ذا فويس كيدز»

عاصي الحلًاني يعلن إسمه الحقيقي في برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"