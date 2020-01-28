دينا الشربيني ترافق عمرو دياب في دبي

نشرت إحدى الصفحات الداعمة للفنانة دينا الشربيني عدة صور لها برفقة الفنان عمرو دياب في كواليس حفله الأخير بدبي.

وظهرت دينا الشربيني مرتدية فستان فوق الركبة برفقة عمرو دياب ومجموعة من الاصدقاء.

‎وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في ميديا سيتي بدبي وشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق وفقا للجهة المنظمة للحفل، وغنى الهضبة مجموعة من أشهر أغنياته الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تواجد في موقع الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وفاجأ دياب جمهوره بتقديم أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان عم الطبيب وهى من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

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على الجانب الآخر تشارك دينا الشربيني في فيلم "يوم 13" إلى جانب أحمد داود وجومانا مراد وأروى جودة ونسرين أمين ومحمد شاهين، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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