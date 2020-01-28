رانيا فريد شوقي تحتفل بمئوية والدها وتؤكّد أنه كان "أكاديمية فنون"

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن سعادتها بالاحتفال بمئوية ميلاد الفنان الراحل فريد شوقي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موجهة الشكر للدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على هذه الاحتفالية ضمن برنامج المعرض الثقافي.

وأضافت شوقي: "لقد تربيت وسط عائلة فنية، وعشت خلالها حياة سعيدة معه، ملقبا بأبو البنات، اصطحبنا أنا وأخواتي البنات في جولة لزيارة العديد من الدول الأوروبية، موضحة أن فيلا الفنان فريد شوقي كانت مفتوحة 24 ساعة لاستضافة زملائه الفنانين ومحبيه، تعرفت خلالها كل نجوم مصر، مؤكدة أن الفنان فريد شوقي يعتبر أكاديمية فنون من تأليف، وتمثيل، وإخراج".

وأوضحت شوقي، أن الفنان فريد شوقي مدرسة خاصة، وكانت روحه شابة متفائلا طوال الوقت، مؤكدة أنه يستحوذ على نصف تاريخ السينما المصرية، فقد كان رياضيا ممارسا لرياضة ركوب الخيل، والشيش، والبوكس، مستعرضة بعض المواقف الطريفة أنه كان يدرب الفنان أحمد زكي على "البوكس" في جنينة منزله، ومن أشد الرافضين لأداء أدوار "الجاسوس"، إلى جانب الأدوار الخارجة.

جاء ذلك خلال احتفالية مئوية ميلاد الفنان الراحل فريد شوقي، بقاعة المقهى الثقافي، في بلازا 1 بمعرض الكتاب، اليوم الاثنين بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان سمير صبري، والمخرجة عبير شوقي، ولفيف من أبناء الفنانين والمبدعين، وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

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وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.

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