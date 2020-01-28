إبراهيم نصر يعتذر عن حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

اعتذر الفنان إبراهيم نصر عن حضور حفل افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لتسلم تكريمه، وأرجأ حضوره لحفل الختام المقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة. وحضرت الإعلامية ياسمين الخطيب حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المقام حاليا داخل دار أوبرا الإسكندرية، وتدافع عدد من محبيها لالتقاط الصور التذكارية معها، إلا أنها خرجت مسرعة رفقة أحد الأشخاص. قد يهمك ايضاً: "حورية" يفتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وزيرة الثقافة تلتقي وفد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

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