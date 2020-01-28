حكاية 3 شائعات زواج طاردت أحمد عز خلال عامين

تصدر النجم أحمد عز تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهور زينة بأحد البرامج للحديث عن أزمتهما ، ورغم أن عز قرر التفرغ هذه الفترة لمشاريعه الفنية السينمائية والدرامية إلا أنه لا يسلم من الأزمات والشائعات.



ومن أبرز هذه الشائعات التي طاردته خلال العامين الماضيين هي إرتباطه بالفنانة إيمان العاصي والتي حرصت على نفيها وقالت في تصريحات صحفية :" أحمد عز زميل عمل وعشرة عمر ولا يوجد اي علاقة عاطفية بيننا كما يزعم البعض ".



والشائعة الثانية التي طاردت أحمد عز زواجه من الإعلامية سالي عبد السلام وردت عليها وقالت :" اقسم بالله لو اتجوزت هقول.. ونبدا الإشاعات الرقيقة"، والتجاهل كان طريقة منة شلبي والتي طاردتها منذ فترة نفس الشائعة بسبب صورة جمعتها بعز في المطار ولكنها لم تعلق عليها وتجاهلتها حتى نفت هذه الشائعة نفسها بنفسها.

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