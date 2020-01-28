عرض الجزء الثاني من الفيلم التسجيلي "قطب" على قناة dmc

اعلنت قناة dmc عن عرضها للجزء الثانى من الفيلم التسجيلي "قطب" و ذلك غدا الأربعاء 29 يناير فى التاسعة مساءا و يتناول الفيلم تفاصيل ال١٥ شهرا الأخيرة في حياة سيد قطب و هناك عدة مفاجات منها اللقاء الأخير بين سيد قطب مع شخصية بارزة في الأدب والسينما المصرية، قبيل إلقاء القبض عليه وكشف تنظيمه. ويكشف الفيلم الذي يستند في مادته العلمية إلى أوراق تحقيقات تنظيم ٦٥، التي تخرج للمرة الأولى على شاشة تلفزيونية، و يتطرق الفيلم إلى أقوال حسن الهضيبي التي ستشكل مفاجأة مدوية، حين ينكشف رأي المرشد الثاني لجماعة الإخوان في شخص سيد قطب وزينب الغزالي وأفكار تنظيم ٦٥. الفيلم من انتاج وحدة الأفلام الوثائقية في و التى يديرها الكاتب الصحفي أحمد الدريني، في حين يشغل المخرج شريف سعيد موقع المدير التنفيذي لها. و اشارالمهندس حسام صالح المتحدث الرسمى بأسم المجموعة إن الشركة خصصت كل الإمكانات المتاحة لخدمة هذا العمل الذي يعد خطوة مهمة في مواجهة الأفكار المتطرفة لجماعات العنف المسلح و سيتوالى الأعلان عن مواعيد العرض على القنوات الأخري.

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