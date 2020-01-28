الاعلامية مها المروش سعيدة لتكريمها مع النجوم المصريين

القاهرة – لايف ستايل
أكدت الإعلامية مها المروش أنها حصلت علي جائزة التميز والابداع في مهرجان egy fashion في الدورة الخامسة له مع كوكبة من ألمع النجوم الوسط الفني والإعلامي علي رأسهم النجمة اللبنانية رزان مغربي والإعلامية ياسمين الخطيب والفنانة نرمين ماهر والإعلامية بوسي شلبي والفنانة ميار الببلاوي وهبة السيسي في مصر .
وأضافت: أشعر بالفخر علي هذه الجائزة التي تعد بمثابة تحدي كبير وشرف لي والتكريم علي ارض مصر وسط شعبها الكريم.
وأضافت:أتوجه بالشكر لرئيس المهرجان احمد العزبي الذي بذل مجهود كبير في حصولي علي الجائزة وأتوقع انه سيترك بصمة كبيرة في عالم المهرجانات الفنية .
وأشارت أنها بصدد تجهيز لبرنامج جديد مختلف يتحدث عن الجمال والمرأة الموضة بصفة عامة.
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