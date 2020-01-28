القاهرة – لايف ستايل
في مفاجأة لم تكن في الحسبان، كشف الإعلامي اللبناني سعيد حريري ان التحقيقات القائمة بشأن قضية القتيل محمد الموسى الذي اقتحم فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم زوجها الدكتور فادي الهاشم توصلت لإلى تفاصيل صادمة من خلال مراقبة داتا الاتصالات الخاصة بالقتيل.
واشار الحريري من خلال صفحته على موقع "تويتر" إلى أن "تتبع داتا الاتصالات أظهر كافة التفاصيل التي قام بها القتيل قبل وقوع الجريمة، سواء باتصالاته بالعيادة أو مدة المكالمات التي جرت".
ونشر جزءا من التحقيقات ورصد ما قام به الشاب من بحث عبر جهازه على الإنترنت يبين انه بدأ البحث أولًا يوم 18 اذار (مارس) 2019 عن تفاصيل منزل نانسي وزوجها ومقر عيادته وديانتهما، وأين تقضي يومي السبت والأحد.
وفي يوم 20 نيسان (أبريل) 2019 بحث عن منزل عارضة الازياء ميريام كلينك في مصر.
وكشفت الداتا أن القتيل بحث في الأول من تموز (يوليو) 2019 عن منزل الفنانة هيفاء وهبي في لبنان، وفي الـ 4 ايلول (سبتمبر) من العام نفسه بحث عن احتفال نانسي عجرم وزوجها بيوم زواجهما، إضافة إلى بحثه عن غرفة نومها ومنزل هيفاء مرة أخرى.
وأثبتت الداتا بعد الفحص أن أكثر كلمات وعناوين بحثه على جهازه كانت مرتكزة على نانسي عجرم وكل ما يخصها واستضافتها للشيف بوراك في منزلها وجنسية زوجها. وفي يوم 13 تشرين الاول (أكتوبر) من العام الماضي، بحث عن منزل النجمة نجوى كرم وفخامته والديكور والرقي الذي يتميز به.
واثبتت التحقيقات أن الشاب حصل على أرقام عيادة الهاشم من خلال بحثه على الإنترنت أيضا.
وكانت التخقيقات الاولية لداتا الاتصالات اظهرت اتصال الشاب بعيادة الهاشم 4 مرات بفترات متفاوتة واخذ موعداً ولكنه لم يذهب اليه بل حضر مع زوجته الى المكان للمراقبة فقط، بحسب المصادر المعنية.
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كانت هذه تفاصيل خبر التحقيقات تظهر مفاجأة مدوية عن نوايا القتيل قبل اقتحامه فيلا نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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