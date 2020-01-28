نجاة بسمة وهبة من خطر مميت أثناء نومها داخل منزلها

نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو أظهر نجاتها من حادثة خطرة وقعت داخل منزلها.

وأظهرت في المقطع المصور حدوث حريق بسبب ماس كهربائي طرأ على المدفأة في ساعات الفجر الأخيرة. وتبين أن وصلة الكهرباء احترقت بالكامل.

وتعليقاً كتبت: "ربنا نجاني الحمدلله من موت محقق الحمدلله يا رب لك الحمد والشك" وحققت أكثر من 41 ألف مشاهدة.

وسارع الكثير من المتابعين إلى تهنئتها بالسلامة وأبرزهم الفنانة أيتن عامر التي كتبت: "يا ستار خطر أوي التكييفات أأمن طبعاً".

ويشار إلى أن الإعلامية لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما شنت خلال حلقة من برنامجها "كل يوم" الذي تقدمه على شاشة قناة ON E هجوماً حاداً على لاعب كرة قدم في نادٍ مصري شهير.

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وقالت: "ده أنت أكتر لاعب ناديه صبر عليه في مصر، وكان كل الناس بتحسدك على صبر ناديك عليك على غير العادة، تقوم في عز ما الناس كلها واقفة في ضهرك وعاوزه تساعدك عشان تقف على رجلك، تروح آخر الأسبوع اللي فات تسهر للصبح أنت عارف فين ها! عند كورنيش النيل الجيزة. افتكرت؟ كسبت إيه بقى من اللي أنت عملته هناك واللي أنت كنت فيه ده؟ طب شكلك ايه قدام الناس اللي كانت قاعدة قدامك وجمهورك؟".

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