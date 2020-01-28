تينا يموت تُطلِق جديدها: "قلت إسمي"

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة تينا يموت أغنية مصوّرة جديدة بعنوان "قلت إسمي" من كلماتها وألحانها، ومن إنتاج Tina Yamout & RAYAN. أما الفيديو الكليب فهو من إخراج إيلي فهد الذي أظهر تينا بأربع شخصيات متناقضة، وهي: "الواقعية" و"العاشقة" و"الحالمة" و"الجبانة". علماً أنها عادت بهذه الأغنية إلى مسارٍ رومانسي أنيق مستوحى من قصة حب في بدايتها بحلوها ومرها.

وتُطلِق "يموت"أغنيتها الرومانسية بعد الأغنية الوطنية التي أهدتها لثورة 17أوكتوبر في يوم عيد الإستقلال اللبناني بعنوان "ثورة غضب"، والتي طرحتها بعد توقفٍ دام لمدة عام بسبب تصويرها للمسلسل الرمضاني "آخر الليل" الذي أدت فيه دوراً رئيسياً، وعُرِضَ على شاشتي "الجديد" والـ"إم.تي.في." اللبنانيتين.

وتقول "تينا" عن جديدها: أغنية "قلت إسمي" هي تعبير عن الأنوثة الحقيقية، الأناقة، والفردية. فهي تُصوّر واقع بداية أي علاقة عاطفية، مع كل الشكوك الذاتية والصراعات الداخلية". وأضافت: "التحدّي ليس خلق مادة بصرية ومرئية جميلة بقدر ما أن نُشعِر المُستمع أنه لا يمرّ بهذه الصراعات وحيداً". علماً أنها تستعد لطرح ألبوم بعنوان "حكي ماانقال " في نهاية هذا العام سيضمّ أغنيات متعددة بينها "قلت إسمي" التي تصدّرت "توب 1" على " Anghami" كـ" Top Lebanese" و" Top in Syria" وكذلك "توب 5" في لبنان والأردن وفلسطين.