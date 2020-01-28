فنانٌ مصريّ ينحت تمثالاً للسيدة فيروز

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""الخليج 365"" من بيروت: أنهى الفنان التشكيلي المصري هاني جمال منحوتته المميزة التي أنجزها مؤخراً كتحية خاصة للفنانة اللبنانية الكبيرة السيّدة فيروز. حيث نشر عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل صورة التمثال الذي نحته عل صورتها، وأرفقها بتعليقٍ كتب فيه: "من مصر.. سلاما لفيروز.. جارة القمر". علماً أنها تُعرَف بأحد ألقابها "سفيرة لبنان إلى النجوم".





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