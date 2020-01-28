شكرا لقرائتكم خبر عن سيد قطب.. تفاصيل آخر 15 شهرًا فى حياة الإرهابى وترتيبات تنظيم 65 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت قناة dmc عرض الجزء الثانى من الفيلم الوثائقى "سيد قطب" غدًا الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعرض على باقى القنوات تباعًا حسبما أكد أحمد الدرينى مؤلف الفيلم لـ الخليج 365"، حيث يتناول الجزء الثانى تفاصيل الأشهر الأخيرة من حياة الإرهابى سيد قطب، ما بين آراء وأفكار وقرارات ضد الشعب المصرى قبيل القبض عليه آنذاك.

وكان أحمد الدرينى مؤلف الفيلم قد كشف لـ"الخليج 365" عن تفاصيل الفيلم قائلاً: إنه استمر فى التفريغ والبحث في ما يقرب من 24 ألف ورقة تحقيق تخص نيابة أمن الدولة والمباحث الجنائية العسكرية والمباحث العامة، لاستخراج كل ما يخص التحقيق في قصية تنظيم 65 الذى كان يترأسه ويديره سيد قطب من داخل محبسه، كما تم البحث في أرشيف سيد قطب من خلال أرشيف الصحف المصرية ولعل أبرزها رسائل القراء والأخبار والتقارير المكتوبة عنه .

وأضاف الدرينى، أن فيلم سيد قطب أول توثيق من الدولة المصرية على جرائم تلك الجماعة الإرهابية، والكشف عن مخططاتهم وأعمالهم الدنيئة ضد الشعب المصرى الأصيل.

واعتمد تنظيم 65 على التخطيط لاغتيال رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونسف الكباري والمؤسسات، بالإضافة إلى التخطيط الأعظم لنسف القناطر الخيرية، الذى سيكون أعظم جرائم الإرهابية على منذ نشأتهم.

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يشار إلى أن الإرهابى وزعيم التنظيم سيد قطب، ولد في قرية موشا وهي إحدى قرى محافظة أسيوط، تلقى تعليمه الأولي وحفظ القرآن الكريم ثم التحق بمدرسة المعلمين الأولية عبد العزيز بالقاهرة ونال شهادتها والتحق بدار العلوم وتخرج عام 1352 هـ - 1933 ، عمل بوزارة المعارف بوظائف تربوية وإدارية، وابعثته الوزارة إلى أمريكا لمدة عامين وعاد عام 1370 هـ - 1950 وانضم إلى حزب الوفد المصري لسنوات.

وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها زادت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية سوءًا وفسادًا وكانت جماعة الإخوان المسلمين هي أوضح الجماعات حركة وانتشارًا حتى وصلت لمعاقل حزب الوفد كالجامعة والوظائف والريف وأخذت تجذب بدعوتها المثقفين، و في 23 أغسطس عام 1952م عاد قطب من الولايات المتحدة إلى مصر للعمل في مكتب وزير المعارف، وقامت الوزارة على نقله أكثر من مرة الأمر الذي لم يرق لسيد فقدم استقالته من الوزارة في تاريخ 18 أكتوبر عام 1952م. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ازدادت الأحوال المعيشية والسياسية سوءًا ولعبت حركة الإخوان المسلمين دورًا بارزًا في عجلة الإصلاح والتوعية. واستقطبت حركة الإخوان المسلمين المثقفين.