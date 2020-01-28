شكرا لقرائتكم خبر عن "القضية في الملوخية" أحدث أغاني أبو الليف.. تطرح خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب نادر أبو الليف من تسجيل أغنية بألبوم الجديد، تحمل اسم "القضية في الملوخية"، وهي من كلمات السيد على، وألحان عماد تاج، وتوزيع الموسيقي MORO، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

أما بالنسبة أبو الليف قرار طرح تلك أغاني ألبوم الجديد على فترات متباعدة بالأيام المقبلة، ويراهن على تلك الاغاني بقوة حيث يقدمها بشكل مختلف تماما عن أعماله السابقة.

من ناحية أخرى يعمل حاليًا أبو الليف على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبد الهادي، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية تتنوع بين الدراما والشعبي والرومانسي.

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كما يتعاون الملحن عماد تاج مع جنات في أغنية بألبومها الجديد، وهي "استعجلت" من كلمات على فتحي، وتوزيع الموسيقى Jezo، ومن المقررأن يتم طرحها بالأيام المقبلة مع طرح الألبوم.

يذكرأن آخرأعمال أبو الليف أغنية "أهلاً بيك"، والذى قدمها احتفالاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، وهي من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامي المصرى.

وكان أبو الليف قد قدم مسرحية "كينج كونج" خلال الأيام الماضية، والتي تم عرضها على مسرح البالون وتدورأحداثها حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها، فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، وشارك فى بطولتها بجانب أبوالليف الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين، تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.