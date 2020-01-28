شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجلاء بدر وروجينا ومحمد رمضان فى كواليس تصوير مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة من كواليس تصوير مسلسل البرنس، بطولة النجم محمد رمضان ومن إنتاج شركة سينرجي فيلمز، والمقرر طرحه ضمن السباق الرمضان القادم، عبر حسابها بموقع انستجرام منذ قليل.

وضمت الصورة التي نشرتها النجمة روجينا، وانجى على، والمخرج محمد سامي، والفنانة سلوي عثمان والفنان إدوارد في الخلفية، وكتبت معلقة "البرنس مسلسل رمضان 2020".

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب.

كما تشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "الفتوة" مع كلاً من ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأ أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.