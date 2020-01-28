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بملابس فتاة شعبية.. مى عمر تقف أمام "الفتوة" ياسر جلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة مى عمر تصوير أحداث دورها بمسلسل "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، وينشر ”الخليج 365”، الصورة الأولى للشخصية التى تقدمها عمر ضمن أحداث الحلقات، حيث تجسد "مى" شخصية بنت شعبية من حى الجمالية، وتتعرض للعديد من المواقف التى تجعلها تدخل فى العديد من الأزمات.

 

المسلسل يتناول بعض الأحداث الإجتماعية بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

 

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومى عمر كل من أحمد صلاح حسنى نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.

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مى سبق وقدمت العديد من الأدوار فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث وقفت بطلة أمام محمد رمضان بمسلسل "الأسطورة"، وأمام أكرم حسنى وأحمد فهمى بمسلسل "ريح المدام"، وأمام أحمد السقا بمسلسل "وليد الغلابة"، وقبلها قدمت العديد من الأدوار الثانوية.

 

 

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