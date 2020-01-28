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شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس فتاة شعبية.. مى عمر تقف أمام "الفتوة" ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر
المسلسل يتناول بعض الأحداث الإجتماعية بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.
ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومى عمر كل من أحمد صلاح حسنى نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.
مى سبق وقدمت العديد من الأدوار فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث وقفت بطلة أمام محمد رمضان بمسلسل "الأسطورة"، وأمام أكرم حسنى وأحمد فهمى بمسلسل "ريح المدام"، وأمام أحمد السقا بمسلسل "وليد الغلابة"، وقبلها قدمت العديد من الأدوار الثانوية.
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