شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "بنت القبايل" ينتهون من تصوير مشاهد الخيل فى دهشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج حسنى صالح، اليوم الثلاثاء، من تصوير مشاهد الخيل ضمن أحداث مسلسله "بنت القبايل" فى عزبة الجابرى على طريق دهشور، بحضور نجوم العمل، حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومنة فضالى، وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل على شبكة قنوات الحياة.

ويتبقى شهر لينتهى المخرج حسنى صالح من تصوير مشاهد العمل كاملة، عبرا عن سعادته بردود الأفعال حول الحلقات الأولى، ولاقت صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيدين بقصة العمل وأداء ممثليه.

المسلسل بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

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كانت شبكة قنوات الحياة قد بدأت الترويج لأولى حلقات مسلسل "بنت القبايل"، وأذاعت تتر المسلسل بصوت الفنانة ياسمين على وتغنى فيه باللهجة الصعيدية.

مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

جدير بالذكر أن للمخرج حسني صالح العديد من الأعمال الناجحة مثل الرحايا وشيخ العرب همام ووادي الملوك، وخلف الله والوسواس وخط ساخن.