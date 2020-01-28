شكرا لقرائتكم خبر عن بالنبوت والعمة الصعيدى.. محمد رياض ينشر صورة من كواليس مسلسل بنت القبائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رياض، صورة من كواليس تصوير مسلسل "بنت القبائل" الذي يقوم ببطولته مع الفنانة حنان مطاوع، وعدد كبير من النجوم، والذي يعرض حاليًا على قناة الحياة، ومن إنتاج شركة "سيرجي فيلمز".

وحرص رياض، على نشر الصورة عبر حسابه الشخصي منذ قليل، وظهر فيها وهو يمتطي حصانه ويرتدي الملابس الصعيدي من الشخصية التي يجسدها "حمدان الديب".

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يجسد الفنان محمد رياض شخصية ابن عمدة القرية التى تدور فيها أحداث مسلسل "بنت القبائل"، والذى يواصل تصويره حاليا، حيث يقوم بدور شخص متسلط ومتهور ويدخل فى عداوة كبيرة مع الفنانة حنان مطاوع خلال الأحداث ويقوم بقتل ابنتها، مسلسل "بنت القبائل " من إخراج حسنى صالح، وبطولة النجوم محمد رياض ومحمود عبد المغنى، حنان مطاوع، منه فضالى، وآخرون .

مسلسل "بنت القبائل" كان يحمل اسم "رحيل زهرة - جوارح الغربان" قبل تغييره، وهو تأليف شاذلى فرج ومحمد البجلاتى، وإخراج حسنى صالح ويضم كوكبة من الفنانين منهم حنان مطاوع عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالى، دينا، محمد الشنقيرى، عمر زهران، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، بهاء ثروت، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد رياض، مسلسل " قيد عائلى"، الذى عرض الفترة الماضية، وشارك فى بطولته ميرفت أمين، عزت العلايلى، صبرى فواز، صلاح عبد الله، خالد سرحان، كريم عبد الخالق، محمد عز، كارولين عزمى، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة.