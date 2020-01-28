شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. جاستين بيبر يكشف عن مواعيد جولته الغنائية قبل طرح ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي جاستين بيبر على نشر القائمة الكاملة لمواعيد جولته الغنائية المقرر أن تبدأ في 14 مايو المقبل، في سياتل، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل، والتي ستستمر حتى شهر سبتمبر المقبل.

وخصص بيبر خلال جولته الغنائية المقبلة، دولار لكل تذكرة يتم بيعها من أجل مؤسسته التي ينوي افتتاحها قريبًا لخدمة الصحة العقلية.

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أكد بيبر خلال ظهوره في برنامج The Ellen Show مع المذيعة إلين دي جنيريس، أنه سيطلق ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "Changes" بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، فحدد موعد لإطلاقه 14 فبراير المقبل.

من جهه أخري شوهد مؤخرًا جاستين بيبر مع مجموعة من الأطفال، وذلك خلال تصويره كليب جديد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان بيبر يغني ويرقص ويداعب ويحمل عددًا من الأطفال .

يذكر أن موقع "TMZ" الشهير كشف مؤخرًا عن مفاجأة جعلت محبى جاستين بيبر يشعرون بحالة من الحماس الشديد لسماع ألبوم بيبر الجديد، والمفاجأة هى مشاركة عدد من أهم وأشهر النجوم على الساحة فى الألبوم الجديد، وأول النجوم المشاركين فى ألبوم جاستين بيبر الجديد هو النجم العالمى بوست مالون، الذى قدم عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة خلال 2019، إضافة لتعاونه مع عدد من أشهر النجوم ومنهم أوزى أوسبورن، كما يتعاون جاستين بيبر فى الألبوم الجديد مع النجم العالمى ترافيس سكوت والنجمة كهلاني .