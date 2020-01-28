شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير أولى مشاهد مسلسل ريهام حجاج "لما كنا صغيرين" بإحدي فيلل الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل ريهام حجاج "لما كنا صغيرين" بإحدي فيلل منطقة الشيخ زايد، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على وتم التعاقد حتي الأن مع نسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازى ومحمود حميدة الذى يعود للدراما بعد فترة غياب كبيرة.

وبعد التعاقد مع حميدة أحد أهم المفاجأت فى دراما رمضان، صار السؤال الأهم من هو بطل العمل الذى سيقف أمام ريهام ليجسد دور البطولة، فوسط الصراع الرمضانى المشتعل بين نجوم ونجمات رمضان للاستحواذ على أعلى نسبة مشاهدة صار فريق العمل من أهم أولويات الصناع منذ بداية التصوير.

المسلسل تنتجه شركة «أرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطى الذى أكد أن بطل العمل سيكون مفاجأة بكل المقاييس، وسيكون أحد نجوم الصف الأول.

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يذكر أن المفاجآت لن تقتصر علي ذلك حيث سيتم تصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل بإيطاليا واليونان.

كانت أخر أعمال "أرت ميكر" مسلسل «قسمتى ونصيبى» تأليف عمرو محمود ياسين والذي حاز على إشادات النقاد والجماهير في وقت واحد، وحقق وقت عرضه بأجزاءه الثلاثة أعلى نسبة مشاهدة.