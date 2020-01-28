شكرا لقرائتكم خبر عن آرينا شايك تتحدث لأول مرة عن انفصالها من برادلي كوبر: أعيش كـsingle mother والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت عارضة الأزياء الروسية آرينا شايك، عن صمتها لأول مرة منذ انفصالها عن الممثل العالمي برادلي كوبر منذ سبعة أشهر، وأكدت في حوارها لمجلة British Vogue، أن شخصيتها القوية هى السب الرئيسي في الانفصال.

وقالت شايك التي تبلغ من العمر 34 عامًا: "لدى شخصية قوية وأنا أعترف بذلك، وأعتقد أن بعض الرجال يخافون من ذلك، لذا هو بالتأكيد السبب الرئيسي وراء الانفصال"، مضيفة: "أذا خرج شخص ما من حياتي فلا يمكن أن يعود مرة أخرى".

وتحدث عارضة الأزياء الروسية، عن علاقتها بكوبر بعد الانفصال، قائلة: "بالرغم من انفصالنا إلا أننا قررنا السكن في مدينة نيويورك لتكريس حياتنا لابنتنا بعد أن اتفقنا على تواجدها معي، وأعيش كـ Single Mother وفي بعض الأحيان لا أستطيع المواصلة بسبب كم الالتزامات الهائل من قبل العمل والمنزل والاهتمام بطفلتي.

Advertisements

واعترفت شايك في لقائها، أن الحياة كأم عزباء هو أمر صعب للغاية في بعض الاحيان، فمن الصعب أن تجد توازن بين العمل وبين التزامات الأم اليومية، هناك أيام استيقظ فيها لا أعرف ماذا أفعل، أنا أتفكك".

في مقابلة مع هاربرز بازار العام الماضي، انتقدت الفتاة البالغة من العمر 34 عامًا فكرة أن على النساء تغيير الطريقة التي يعيشن بها، عندما يصبحن أمهات، فيتوجب عليهم ارتداء أطول عن السابق، بينما أنا لا أشعر بذلك ولن أقوم بتغيير طريقة ملابسي كوني أم".

بدأت آرينا في مواعدة كوبر عام 2015، واستمرا سوياً لمدة عامين وأنجبنا ابنتهما "ليا دي سين" في عام 2017، قبل إعلان انفصالهما منذ سبعة أشهر.

وعلى سياق آخر تم الاستقرار على النجم برادلى كوبر للقيام بدور البطولة فى الفيلم الجديد، الذى سيدور حول حياة، ليونارد بيرنشتاين، الموسيقار والملحن الأمريكى، الذى توفى فى 14 أكتوبر من عام 1990، وذلك وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، الفيلم سيعرض على شبكة نيتفلكس، ولم تعلن الشبكة عن موعد بدء الإنتاج بعد.