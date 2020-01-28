شكرا لقرائتكم خبر عن هايدي كرم توجه نصائح عن تجاربها الحياتية.. وريهام سعيد "كأنك بتتكلمي عنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة والمذيعة هايدى كرم، بضعة رسائل عن تجاربها الحياتية على مدارالفترة الماضية في حياتها، بمقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الشخصي بانستجرام لمدة 5 دقائق كاملة.

وظهرت كرم في مقطع الفيديو وهي داخل منزلها وقالت "جالى وقت كان عندي حاجات غالية عليا اضطريت ابيعها، علشان خاطر أقدرأكمل حياتي، علشان اصرف كل يوم أكل وشرب، ومصاريف أساسية، كنت بروح أبيع حاجات عزيزة عليا، وبحس بخسارة كبيرة جدا وبحس بقهرة".

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وأضافت كرم في مقطع الفيديو "انا اتعلمت من التجربة دي، ان ساعات في حاجات في الدنيا احنا متمسكين بيها جامد اوى، وربنا عاوز يديك هدية أحلي وحاجة أكبر، طول ما في إيدك الحاجة دي الحياة مش عارفة تديك الحاجات التانية، لازم ايدك تفضي علشان الحياة تديك حاجة احلى، دا اللى أنا اتعلمته ودا اللي أنا عيشته، واعتقد اننا لما بنتمسك بالحاجة دى اوى وبنفضل عايشين باننا مش هنقدر نعوضها، بنمنع نفسنا من اننا نستقبل حاجات احلى ونعيش حاجات احلى، الحاجة الى في ايدك الى متمسك بيها وحاسس أنك لو بعتها هتحس أنك فشلت، اعرف انك مش مضطر، وان الحياة عاوزة تديك حاجة احلى، لازم تتنازل عن دا".



هايدي كرم

وحصدت كرم عدد كبير من المشاهدات على مقطع الفيديو الذي نشرته منذ ساعات، وحرصت الإعلامية ريهام سعيد، على كتابة تعليق على الفيديو قائلة " زي ما تكوني بتكلميني"، وكتبت إحدي متابعيها قائلة " انتي ربنا بعتك ليه عشان تطبطبي على قلبي بالكلمتين دول على الصبح".