شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي يكافح " البرد " في الشتاء بطرق مختلفة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان كريم فهمي، منذ قليل، صورة له من كواليس تصوير أحد أعماله، عبر حسابه بانستجرام، ويظهر في الخلفية سيارة مشتعلة، في إشارة إلى كيفية مكافحة برد الشتاء، وكتب قائلاً " في البرد ده الدفايه متنفعش ????".

وعلى سياق آخر يجسد الفنان كريم فهمي خلال أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز شخصية "مراد" صاحب شركة مقاولات ويقع فى حب بطلة العمل بعد انفصالها عن شريف منير، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى موسم دراما رمضان المقبل، كما يعود كريم بالمسلسل إلى الدراما بعد غيابه عن شهر رمضان الماضى حيث قدم آخر أعماله "أمر واقع" فى شهر رمضان قبل الماضى.

Advertisements

ويواصل مؤلف العمل عمرو محمود ياسين كتابة حلقات المسلسل، حيث سلم أول 13 حلقة من العمل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، على أن يسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رغبة الجهة المنتجة فى بدء تصوير المسلسل والانتهاء منه فى أقرب وقت تمهيدًا لعرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، تارا عماد، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.

وفى سياق آخر ينتظر كريم فهمى طرح فيلمه الجديد "ديدو" الذى انتهى من تصويره مؤخراً ويتبقى الانتهاء من عمليات الجرافيك الخاصة بالعمل، لاسيما وأن فكرته تعتمد بشكل أساسى على الجرافيك، ويشارك فى بطولته حمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

وكان آخرأعمال كريم فهمى فى الدراما مسلسل "أمر واقع" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2018، من تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة وشارك فى بطولته ريم مصطفى، نجلاء بد، أحمد وفيق، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوى، ملك قورة، نيكولا معوض، نهى عابدين، ميدو عادل، لطفى لبيب، محمد سليمان، محسن منصور، محمد مهران وعزة بهاء واعتمد العمل على الدراما البوليسية المشوقة.