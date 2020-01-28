صورة| مي عمر بزي "فتاة شعبية" في كواليس الفتوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تكثف مي عمر تصوير مشاهدها من مسلسل " الفتوة"، الذي تقوم بدور البطولة النسائية أمام ياسر جلال، ويشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج سينرجي ويعرض رمضان المقبل.

وتجسد مي شخصية بنت شعبية من حي الجمالية، وتتعرض للعديد من المواقف التي تجعلها تدخل في العديد من الأزمات.

المسلسل تدور أحداثه مع بداية القرن العشرين، وعصر الفتوات، والصراعات التي تحدث فيه.