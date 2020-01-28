نجم كبير اعتذر عنه.. كريم عبدالعزيز يكشف سرا عن فيلم ولاد العم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إن الفنان أحمد السقا كان المرشح الأول لدور شريف منير في فيلم "ولاد العم".

وأضاف عبدالعزيز، في لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس: "علاقتي بأحمد السقا تعود إلى عام 1991، عندما كان السقا في مستهل دراسته بمعهد الفنون المسرحية، وكنت أصغر من السقا بسنة، وداخل معهد السينما بقدم في قسم الإخراج، وأحمد السقا نجم كبير".

وتابع عبدالعزيز: "كان الخطة نبقي أنا والسقا ومنى في فيلم واحد، بس السقا مكملش فجه شريف منير، وصورنا الفيلم في كيب تاون بجنوب أفريقيا، وعرضنا الفيلم في نيويورك".

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وأوضح عبدالعزيز أن عرض فيلم يحكي قصة عربية في نيويورك يقول بطله في نهاية الفيلم "هنرجع بس مش دلوقتي"، لم تكن بالأمر اليسير وكانت رسالة قوية من فريق العمل.

فيلم ولاد العم من إنتاج عام 2008، وناقش فكرة الصراع العربي الإسرائيلي، الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز ومنى زكي، وشريف منير، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.