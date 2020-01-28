تعرف على اسم مسلسل ريهام حجاج الجديد وأبطاله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر السيناريست أيمن سلامة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة مع فريق عمل مسلسله الجديد "لما كنا صغيرين".
وكتب أيمن سلامة: "توكلنا علي الله، لما كنا صغيرين، رمضان 2020، ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم".
علي جانب آخر، يعقد منتج العمل، أحمد عبدالعاطي، جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد علي، للوقوف على باقي تفاصيل المسلسل.
وكان المنتج أحمد عبدالعاطي قد نجح فى حصول شركته "أرت ميكرز"، على توقيع النجم محمود حميدة، للمشاركة في بطوله المسلسل، ليشهد العمل عودة حميدة للدراما بعد غياب عامين منذ آخر مشاركة له فى مسلسل "الأب الروحي".
يذكر أن آخر أعمال شركة "أرت ميكرز"، الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي قدم 9 حكايات تم طرحها في 45 حلقة، وتولي إخراج الحكايات أكثر من مخرج.
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