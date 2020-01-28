"عرقل التنفيذ ولا يوجد أرصدة له بالبنوك".. محامي لينا يعلق على حبس الفيشاوي عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، إن شرطة التنفيذ جاهزة للقبض على الفنان أحمد الفيشاوي في أي وقت، بعدما عاقبته محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، بالحبس لمدة سنة، على خلفية امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور.

وأضاف، المحامي، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الفيشاوي رفض السداد بالطرق الودية، متابعا: "أنذرت الفيشاوي قبل إقامة الدعوة بثلاث أشهر، رغبة في إنهاء القضية بالصلح، ولكنه امتنع عن الدفع".

وتابع: "حاول عرقلة التنفيذ بكل الطرق، أبرزها التنقل إلى أكثر من مكان، وعدم وجود أرصدة له بالبنوك المصرية، متعمدا عرقلة التنفيذ، وهو ما أدى إلى إقامة الدعوة الحالية".

وجاء منطوق الحكم بحبس الفيشاوي عام وكفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.