سيف يوسف يستكمل تصوير مسلسل "الكهف" في صحراء الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستكمل المخرج الفلسطيني سيف يوسف، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الكهف" في صحراء الأردن.

وقال "سيف" في تصريح خاص لمصراوي، إن المسلسل "بدوي"، يعرض في شهر رمضان القادم، ويتم تصوير جميع مشاهده بالأردن.

وتابع: "المسلسل تدور أحداثه حول صراعات القبائل مع بعضها البعض، ويشارك في بطولته الفنان السعودي يوسف التركي، والفنانة الأردنية أميرة سمير".

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وأوضح أنه يستكمل تصوير مسلسله الجديد "المغامرون الخمسة"، بعد انتهاء شهر رمضان، مشيرا لأنه صور جزء من المسلسل وهو عبارة عن ألغاز، وتم تصوير لغز "الكوخ المحترق".

مسلسل "المغامرون الخمسة" بطولة أشرف عبدالباقي، بمشاركة 5 أطفال، ومن تأليف جوزيف فوزي.