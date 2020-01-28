منتج "الفارس والأميرة" يكشف لـ"الخليج 365" موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف العباس بن العباس منتج أول فيلم رسوم عربي طويل "الفارس والأميرة" عن موعد طرحه في دور العرض المصرية، موضحا أن الفيلم من المقرر طرحه غدًا الأربعاء 29 يناير في 19 دار عرض بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة وطنطا.

العباس قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لضيق الوقت تعذر إقامة العرض الخاص للفيلم، وسيكون هناك عرضا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الرابعة عصرًا يوم الخميس 30 يناير".

Advertisements

وأضاف: "لم نحدد بعد موعد طرح الفيلم في الأردن وسوريا ولبنان والعراق".

فيلم "الفارس والأميرة" أول فيلم رسوم متحركة عربي روائي طويل، وعُرض للمرة الأولى في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وشارك في تنفيذه أكثر من 220 فنانا وفنانة جرافيك، وتكلف إنتاجه 3 ملايين دولار، وهو تأليف وإخراج بشير الديك، تصميم شخصيات للفنان مصطفى حسين، موسيقى هيثم الخميسي، مونتاج سلافة نور الدين، أشعار عمرو حسني وزينب مبارك.

ويقوم الفنان مدحت صالح بالأداء الصوتي والغناء لشخصية "محمد بن القاسم"، ويشاركه البطولة محمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبدالرحمن أبو زهرة، وسعيد صالح، أمينة رزق، إحسان القلعاوي، وغسان مطر، ومحمد الدفراوي، وعبلة كامل، ولقاء الخميسي.