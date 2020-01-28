تعرف على موعد ومكان عزاء والدة محمود حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتهى الفنان محمود حافظ من تشييع جثمان والدته السيدة هدى كشك، التي رحلت أمس بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك بمقابر العائلة في طناح مركز المنصورة، ظهر اليوم.

وأعلن حافظ موعد استقباله العزاء في والدته، عبر حسابه بـ"فيسبوك": "سيقام عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحاجة هدى كشك، يوم الخميس القادم انشاء الله الموافق 30/1/2020 بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين نسالكم الدعاء".

ويصور حافظ حاليًا دوره في مسلسل " الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر، إخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.