نجلاء بدر مع محمد رمضان في كواليس "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصناع وأبطال مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وعلقت: "البرنس، مسلسل رمضان 2020"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها. مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، سلوى عثمان، رحبا الجمل، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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