اقتحمت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، فجأة مكان تصوير فيلم “حفلة 9” للممثلة غادة عبدالرازق قبل احتضان الأخيرة للممثل كمال أبو رية . واصطحبت، المتابعين عبر صفحتها الخاصة على “إنستجرام”، في زيارة لكواليس تصوير الممثلة المصرية غادة عبد الرازق لفيلمها الجديد.
وظهرت الإعلامية، في الفيديو بينما تدخل إلى غرفة نوم تتواجد فيها عبد الرازق برفقة الممثل كمال أبو رية. ومازحته بالقول:” قفشت كمال أبو رية في أوضة نوم غادة عبد الرازق يا جماعة”.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية مصرية تضبط الممثلة “غادة عبدالرازق” وفنان شهير بغرفة النوم! -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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