إعلامية مصرية تضبط الممثلة “غادة عبدالرازق” وفنان شهير بغرفة النوم! -فيديو

اقتحمت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، فجأة مكان تصوير فيلم “حفلة 9” للممثلة غادة عبدالرازق قبل احتضان الأخيرة للممثل كمال أبو رية . واصطحبت، المتابعين عبر صفحتها الخاصة على “إنستجرام”، في زيارة لكواليس تصوير الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ لفيلمها الجديد.

وظهرت الإعلامية، في الفيديو بينما تدخل إلى غرفة نوم تتواجد فيها عبد الرازق برفقة الممثل ​كمال أبو رية. ومازحته بالقول:” قفشت كمال أبو رية في أوضة نوم غادة عبد الرازق يا جماعة”.