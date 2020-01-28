شاهد.. بوسي شلبي برفقة نجمات الفن: أجدع ناس

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت شلبي من خلالها برفقة نجمات الفن، وهن: يسرا،فيفي عبده، وصفية العمري، كما علقت عليها قائلة: اجدع ناس.
يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي شاركت في برنامج هاني في الألغام، وهو من إخراج حسن عبيد.
وتدور أحداث البرنامج حول مقلب يقدمه النجم هاني رمزي، حيث يتم استضافة فنان واصطحابه في جولة سفاري في الصحراء ليكتشف أنه دخل حقل ألغام ويقوم هاني بدور مخرج البرنامج ويكشف عن شخصيته نهاية الحلقة.
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