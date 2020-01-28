غدًا.. "مكتبة الحضارة" تستقبل "ست الدنيا" بالمجان

قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح، إن عرض "ست الدنيا" من إنتاج الفرقة يقدم غدًا الأربعاء الموافق ٢٩ يناير الجاري بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا وذلك بالمجان. ٢٩ يناير الجاري بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا وذلك بالمجان. يذكر أن عرض "ست الدنيا" هو إنتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة تحت إشراف ميدو آدم، تأليف وأشعار بلال إمام، ألحان وغناء أحمد الناصر، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن،مي رضا ، وفناني فرقة الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم. هو إنتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة تحت إشراف ميدو آدم، تأليف وأشعار بلال إمام، ألحان وغناء أحمد الناصر، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن،مي رضا ، وفناني فرقة الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم.

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