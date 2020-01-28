بالصورة- أحمد فلوكس الى جانب هايدي موسى في عرض عسكري

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد فلوكس، في العرض العسكري الذي أقامته أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68.
ونشرت الفنانة المصرية هايدي موسى، صورة تجمعها بأحمد فلوكس وعلّقت عليها قائلة: "من العرض العسكري لوزارة الداخلية داخل أكاديمية الشرطة، وبحضور نخبة من القيادات والفنانين، شكرًا على الدعوة الكريمة، وكل عام وحضراتكم بخير، وربنا يديم الأمن والأمان علينا جميعا".
وظهر في الصور الأخرى التي نشرتها هايدي موسى مجموعة من الأصدقاء النجوم وهم الممثلة ندى بسيوني، والممثلة ميرنا وليد، والممثل حجاج عبد العظيم.
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