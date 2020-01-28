قرار بسجن أحمد الفيشاوي مدة عام

ميرنا وليد - بيروت - حُكم على الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ بالسجن لمدة عام كامل بسبب عدم تقيده بأحكام النفقة على ابنته لينا الفيشاوي، وذلك بقرار من محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، بعد ان رفع وكيل ابنته المحامي شعبان سعيد دعوى ضده.

اضافة الى السجن جاء في حيثيات الحكم دفع كفالة قدرها 2000 جنيها مصريا، غرامة 500 جنيها اضافة الى دفع 20 ألف تعويض و50 ألفا للمحاماة والمصاريف.

الجدير ذكره ان أحمد الفيشاوي صوّر مؤخرا فيلم "أشباح أوروبا " من بطولة النجمة اللبنانية هيفا وهبي، و قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي.

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