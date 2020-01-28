إختفاء ممثلة عالمية بظروف غامضة

ميرنا وليد - بيروت - إختفت الممثلة الروسية ​ناتاليا أندريتشينكو​ في المكسيك بظروفٍ غامضة، بحسب ما صرّح به وكيلها للعلاقات العامة، يان ترونتسوف.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن ترونتسوف قوله، إنه عجز عن الإتصال بها خلال فترة تزيد عن يوم واحد، كاشفاً أن ناتاليا زارت السبت الماضي صديقتها في منطقة كانكون بالمكسيك، ثمّ غادرت منزلها لوعكة صحية، ولم يستطع أحد الإتصال بها بعد ذلك.

وأضاف: "هذا كل ما يمكنني أن أقوله وأحاول حالياً أن أرسل أحداً إلى منزلها ليتفقدها، ولم أتمكّن حتى من الاتصال بابنها. لكن يبدو أنّه ليس على علم بأوضاعها لأنهما لم يتواصلا إلا نادراً، وبدأت الإتصال بزملائها وأصدقائها الذين تواصلوا معها يوم الخميس الماضي".

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