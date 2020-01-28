خاص "الفن"- هذا ما تحضّره أنغام لعيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الفنانة المصرية ​أنغام​ تعمل بسرية تامة على التحضير لأغنية منفردة جديدة، ستكون بمناسبة ​عيد الحب​.

وقد بدأت أنغام بالفعل الإستماع لأكثر من أغنية، لإختيار ما يناسبها لتعمل على تسجيلها خلال الأيام المقبلة.

وتعيش أنغام حالة من النشاط الفني، وإتفقت على إحياء حفل غنائي في عيد الحب، سيكون على مسرح دار الأوبرا المصرية، وستقدم خلاله العديد من الأغنيات الرومانسية بهذه المناسبة.

كما تعمل أنغام في الوقت نفسه على ألبومها الغنائي الجديد، والذي بدأت إختيار أغنياته منذ فترة.

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