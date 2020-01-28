خاص بالصور-زياد برجي يطرب الحضور في عيد ميلاد الإعلامية هلا المر في الـKULT

ميرنا وليد - بيروت - سهرة ممتعة، أحياها الفنان اللبناني ​زياد برجي​ يوم الجمعة في ملهى KULT الليلي الذي تم إفتتاحه منذ وقت قصير، في منطقة الدورة في بيروت.

وغنى زياد مجموعة من أغنياته المحببة للجمهور، من بينها "شو حلو" و"حلوة وكذابة" و"مش طايق" وأجدد أغنياته "لعيونك الحلوين" وغيرها، بالإضافة إلى أغنيات متنوعة، منها "خليك هنا خليك" و"جرحونا برمش عين" و"على رمش عيونها".

وأضفى زياد بخفة ظله، أجواء إيجابية على السهرة، وإستمتع الحضور بصوته الجميل وأغانيه الرائعة.

وتخللت السهرة مجموعة من العروضات الممتعة، وأطل الراقصون والراقصات بشخصيات متعددة، منها شخصية الرجل بالماسك الأخضر وهي من فيلم The Mask لعام 1994 للنجم جيم كاري، بالإضافة إلى شخصية الجوكر من فيلم Joker الناجح لعام 2019، بالإضافة إلى شخصيات مختلفة.

وأحسن الـDJ الموجود في الملهى إختيار الأعمال التي عرضها، حيث ألهب الأجواء بمزيج من الأغنيات التي تنوعت بين العربية والأجنبية.

وتضمنت السهرة إحتفال الإعلامية رئيسة تحرير موقع الخليج 365 ​هلا المر​ بعيد ميلادها، وكانت من زياد لفتة جميلة بغنائه لها، معايداً إياها بهذه المناسبة.

تجدون أدناه الصور الكاملة من السهرة: