تشبيه عبير صبري بسعاد حسني-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصري ​عبير صبري​ صورة جديدة لها نالت اعجاب الالاف من المتابعين، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت عبير على الصورة قائلة: "يقولوا السمار نص الجمال ..لكن البياض الجمال كله ...صورتي وانا سمرا".

وتلقت عبير عدد كبير من التعليقات، وكان لافتا تعليق أحد المتابعين الذي شبهها بالراحلة الفنانة المصرية ​سعاد حسني​.

الجدير ذكره ان صبري كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل "الأخ الكبير" الذي يتألف من 45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح و إخراج إسماعيل فاروق.



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