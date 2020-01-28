حبس أحمد الفيشاوي لمدة عام بسبب عدم إنفاقه على إبنته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 06:53 مساءً - قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين بدوي حكما بحبس الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” لمدة عام بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور لصالح إبنته ” لينا الفيشاوي ” .
وذلك على إثر الدعوى القضائية التي رفعها ضده المحامى شعبان سعيد وكيلا عن إبنته لينا لإلزامه بدفع مصاريف دراستها وأورد في أوراق الدعوى أنه لم ينفق عليها طيلة 4 سنوات .
وجاء الحكم متضمنا حبس أحمد الفيشاوي عاما وكفالة قدرها 2000جنيها مع غرامة 500 جنيها وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و50 ألف جنيه للمحاماة والمصاريف .
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