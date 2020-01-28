الحكم بحبس عمرو واكد بتهمة التهرب الضريبي .. ويعلق : ” أنا مقدم الشهادات يا عرر يا مفضوحين يا مزورين “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 06:53 مساءً - قضت محكمة جنح التهرب الضريبي بحبس الفنان المصري ” عمرو واكد ” لمدة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه مصري وتغريمه مبلغ 312 ألف و963 جنيه مصري وهو ما يعادل الضريبة المستحقة عليه وإلزامه بالمصاريف لإتهامه بالتهرب من الضرائب عن أعمال التمثيل والأفلام التى شارك بها .

وعلى الجانب الآخر علق عمرو واكد على هذا الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” فكتب قائلا : ” الدولة تتهمني بالتهرب من دفع ضرائبي والعمل سرا مع وكيل تحصيل الضريبة في أمريكا .. وعند تقديم المستندات تثبت أن شهادات الخصم من المنبع التي تقدمنا بها لمصلحة الضرايب هي من شركة وكالة استقطاع ضريبي أمريكية وليست من شركة إنتاج لم تعتد بها واعتبرت القيمة لأعمال تهربت من دفع ضرائبها ” .

وقال في تغريدة أخرى : ” الشركة التي يتهمونني بالعمل سرا معها والتهرب الضريبي بسببها هي شركة تحصيل ضرائب خاصة بصناع السينما في أمريكا .. أنا اصلا اللي مقدم الشهادات يا عرر .. أي بحث بربع جنيه هيوضح وده ويب سايت الشركة يا مفضوحين يا مزورين ” .