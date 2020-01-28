5 نجوم يحيون حفل الأوسكار 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الموقع الرسمي لحفل توزيع جوائز الأوسكار أسماء الفنانين الذين اختيروا لإحياء حفل الدورة رقم 92، المقرر في 9 فبراير/شباط 2020.
وذكر الموقع أن جميع الفنانين الذين تمَّ اختيارهم لتقديم فقرات غنائية في الحفل مرشحون لجائزة هذا العام ضمن فئة "أفضل أغنية أصلية".
وأشار إلى أن هؤلاء النجوم هم: المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية والممثلة الأمريكية إيدينا مينزيل، المؤدية لشخصية "إيلسا" في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "فروزين".
وتضم القائمة أيضا الممثلة الأمريكية كريسي ميتز، والمغني الأمريكي الحاصل على الأوسكار راندي نيومن، والممثلة البريطانية سينثيا إيريفو، وهي مرشحة لجائزتي "أفضل أغنية أصلية" و"أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن دورها في فيلم Harriet.
وتقام فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في 9 فبراير/شباط 2020، ويأتي ضمن أبرز المرشحين لجوائز هذا العام، واكين فينيكس، المرشح لأفضل ممثل بدور رئيسي، وآل باتشينو وتوم هانكس وبراد بيت المرشحين لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد.
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