رامي مالك وماهرشالا ضمن مقدمي حفل الأوسكار 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة المنظمة لحفل أوسكار بدورته رقم 92 لعام 2020 قائمة بأسماء الفنانين المختارين لتقديم جوائز فئة التمثيل التي ضمت بالكامل أسماء الفائزين بهذه الفئة العام الماضي كما جرت العادة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقوم الفائزون بجائزة العام السابق بحفل الأوسكار كأفضل ممثل بدور رئيسي، ودور مساعد، وأفضل ممثلة بدور رئيسي ودور مساعد، بتقديم أسماء الفائزين بالجوائز نفسها في العام الحالي.

وبناء على ذلك، أعلن الموقع الرسمي لجوائز الأوسكار أسماء رامي مالك، وماهرشالا علي، وريجينا كينج، وأوليفيا كولمان، كمقدمين لجوائز الحفل بدورته المرتقبة.

وحصد رامي مالك جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody" العام الماضي الذي جسد خلاله شخصية المغني البريطاني الراحل "فريدي ميركري".

ونال ماهرشالا جائزة أفضل ممثل بدور مساعد عن دوره بفيلم "Green Book"، وحصدت أوليفيا كولمان جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي، عن دورها في فيلم "The Favourite"، فيما حازت ريجينا كينج جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد عن دورها في فيلم "If Beale Street Could Talk".