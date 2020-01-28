النجم تيم حسن وقرار مفاجئ حزين

أعلن النجم السوري تيم حسين الى أنه سيترك مواقع التواصل الاجتماعي قريباً.

قرار نجم “الهيبة” أتى رداً على سؤال من أحدى متابعاته عبر موقع تويتر بعدما وجهت له سؤالاً عما إذا كانت إحدى صفحات الفايسبوك التي تحمل اسمه وغير موثقة، يبلغ عدد متابعيها حوالي المليون ونصف المليون متابع هل هي تحت إدارته؟ حيث كشف تيم الى أنها تحت ادارة معجبة وردّ قائلاً: “لا انا تركت الفايسبوك تقريبًا.. انستغرام وتويتر فقط، وقريبًا سأتركهما بإذن الله”.

هذا القرار المفاجئ، جعل جمهور النجم السوري حزين، وتمنوا عليه ان لا يلغي حساباته وأن يستمر بالتواصل معهم على الرغم من قلة نشاطه عبر المنصات الاجتماعية.

من جهة أخرى، بدأ “حسن” تصوير الجزء الرابع والأخير من مسلسل “الهيبة ” والذي سيحمل عنوان ” الرد ” على أن يعرض في شهر رمضان 2020، انتاج صبّاح اخوان.